Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 11 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 11 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 11 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y'yi (23) yakaladı.
Ş.Y. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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