Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağına doğru

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı öncesinde koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 26 Nisan Cuma günü Bodrum Belediye Meydanı'nda verilecek startla başlayacak yarış öncesinde, ilçedeki bir otelde Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanlığı, Bodrum ve Milas İlçe Jandarma Komutanlıkları, Bodrum ve Milas Emniyet Müdürlüğü, Bodrum İlçe Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği, Bodrum Offroad Spor Kulübü ve KAROSK Başkanı Atıl Atılgan, KAROSK yöneticileri Ayça Öztürk, Mustafa Er ile yarışın Güvenlik Sorumlusu Murat Taşlıdağ katıldı.