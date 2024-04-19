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        Muğla heyeti "Bağımlı Geçmiş Bağımsız Gelecek" projesi kapsamında İspanya'da

        Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen "Bağımlı Geçmiş Bağımsız Gelecek" projesinin tanıtım çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:58
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        Muğla heyeti "Bağımlı Geçmiş Bağımsız Gelecek" projesi kapsamında İspanya'da
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        Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen "Bağımlı Geçmiş Bağımsız Gelecek" projesinin tanıtım çalışmaları başladı.

        Erasmus+ projesi kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan ve Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri İspanya'nın Albacete Belediyesini ziyaret etti.

        Heyeti, Albacete Belediye Başkanı Manuel Serrano ile Avrupa İşleri Konseyi Üyesi Lucrecia Rodríguez de Vera karşıladı.

        Belediye Başkanı Manuel Serrano, ziyaretleri için heyete teşekkür ederek, heyettekilere uyuşturucu ve bağımlılık yapan davranışlarla ilgili Belediye Planı kapsamında yürütülen çalışmalar ile önlenmesine yönelik girişimleri hakkında bilgi verdi.

        Başsavcı Dönmez ve beraberindekiler projeye işbirlikleri için Serrano'ya teşekkür ederek Muğla'ya ait yöresel ürünlerden hediye takdimi ve Türk Bayrağı verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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