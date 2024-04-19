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        Dalaman'da ortaokul öğrencileri Denizli'de yapılacak TUBİTAK Bölge Finalleri'nde yer alacak

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde ortaokul öğrencileri rehber öğretmenliği eşliğinde tarih alanındaki projeyle bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:40 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:43
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        Dalaman'da ortaokul öğrencileri Denizli'de yapılacak TUBİTAK Bölge Finalleri'nde yer alacak
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde ortaokul öğrencileri rehber öğretmenliği eşliğinde tarih alanındaki projeyle bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

        Tübitak 2204-B Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışmasında, Danışman Öğretmen Muzaffer Tuybaş rehberliğinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Emir Ali Keçelioğlu ve Emre Pehlivan'ın Tarih alanında hazırladıkları "Somut Kültürel Miras Farkındalığının Artırılmasında Bütüncül Turizm Uygulaması: KAD; Dalaman Tren Garı Örneği" adlı proje ile yarışacak.

        İrem Başak ve Cemre Asel Çelik'in Değerler Eğitimi alanında hazırladıkları "Değer Temalı Kıyafet Tasarımlarının Değerler Algısı Üzerine Etkisi" adlı proje, TÜBİTAK Bölge Finalleri'nde yer alacak.

        Bölge finalleri, 22-25 Nisan'da Denizli'de düzenlenecek. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri proje ve yarışma konusunda ön bilgilendirme için Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'yı ziyaret etti.

        Kaymakam Yakuta öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, ziyaretleri için teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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