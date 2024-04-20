BODTO yönetiminden en eski üyelerden Ömer Ağan'a ziyaret

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) yönetimi üye ziyaretlerine devam ediyor.

BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Başkan Yardımcısı Erdem Ağan, Meclis Üyesi Toros Demirdöven, 5 Nolu Konaklama Komite Başkanı Yasemin Akpınar, Komite Üyeleri Mustafa Gülteş ve Ali Akbaba, odanın en eski üyelerinden Ömer Ağan'ı evinde ziyaret etti.

Kocadon, 22 Ekim 1977'de BODTO'ya kayıt olarak konaklama ve balıkçılık sektörlerinde faaliyet göstermeye başlayan Ömer Ağan’a nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Ağan'ın odada şahıs şirketi açarak günümüzde de faaliyetini devam ettiren ikinci en eski üye olduğunu belirten Kocadon, "Odamızın en yaşlı üyeleri arasında bulunan duayen turizmci Ömer Ağan, beyefendiliği ile hepimize örnek bir turizmcidir. Bodrum'da ev pansiyonculuğunun ve aile şirketlerinin gelişmesi adına önemli bir rol üstlenmiştir. Biz de oda yöneticileri olarak kendisini onore etmek için plaket takdiminde bulunmak istedik. Hatırlamak ve hatırlanmak hayattaki en güzel şeylerden biri." diye konuştu.

Ömer Ağan ise ziyaret karşısında çok duygulandığını belirterek kurulduğu günden bu yana BODTO'nun çok güzel gelişmeler kat ettiğini ifade etti.

Ağan, "Oda yönetiminin ziyaretlerinden dolayı hem ben hem eşim çok mutlu olduk. Günümüzde Bodrum Ticaret Odası hepimizin gurur duyduğu bir kurum haline geldi, bu çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.