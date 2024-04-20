Fethiyespor, İstanbul'da sahaya çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bir iddiası bulanmayan ve son maçında evinde Isparta 32 Spor'u 5-0 mağlup eden Fethiyespor, yarın 36'ncı hafta mücadelesinde kümede kalma yarışı veren Arnavutköy Belediyespor'a konuk olacak. Bolluca Stadı'nda Süleyman Soyutürk'ün yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Fethiyespor'un teknik direktörü Selahaddin Dinçel galibiyet serisi yakalayıp ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini dile getirdi.

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