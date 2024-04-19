Fethiye'de düzenlenen Okul Sporları Beyzbol Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sporun her yaşta insanın hayatında olması gerektiğini belirten Yiğit, "İlçemizde düzenlenen şampiyonada da öğrencilerimizin başarıyla mücadelelerine şahitlik ettik. Küçük yaşlarda spora başlayan öğrencilerimiz ilerleyen yıllarda alanlarında ülkemizi gururlandırıyor." dedi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, AA muhabirine, sorunsuz tamamlanan şampiyonada öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Ölüdeniz Futbol Sahası'nda düzenlenen şampiyonada, 19 ilden 34 takımda 612 sporcu mücadele etti.

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