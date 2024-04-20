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        Bodrum'un konuğu Şanlıurfaspor

        1'inci Lig'de son 7 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi alarak Play-Off hattındaki yerini tehlikeye sokan Bodrum FK yarın evinde kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:53
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        Bodrum'un konuğu Şanlıurfaspor
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        1'inci Lig'de son 7 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi alarak Play-Off hattındaki yerini tehlikeye sokan Bodrum FK yarın evinde kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 31'inci hafta mücadelesinde Erkan Özdamar düdük çalacak. Ligde 49 puanla 6'ncı sırada yer alan Bodrum temsilcisi, 34 puanı bulunan 13'üncü basamaktaki rakibini yenerek ilk 7'deki yerini korumayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 2-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, seyircisi önünde de kazanıp moral bulmak istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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