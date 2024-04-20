Bodrum'da inşaat alanındaki heyelanda toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Yapılan çalışma sonucu Feyyaz Ş. ve Ferhat G. isimli işçilere ulaşan ekipler, yaralıları sedyeyle güvenli alana tahliye etti.

Ekipler bunun üzerine toprak altında kalan 2 işçi için operasyona çıktı.

Türkiye genelinden çok sayıda AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinden gönüllüler, Konacık Mahallesi Gaz Deresi Caddesi'ndeki AKUT Bodrum Yerleşkesi'nde eğitim aldıkları sırada, yakınlarındaki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldiğini öğrendi.

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