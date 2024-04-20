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        Bodrum'da inşaat alanındaki heyelanda toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 14:18 Güncelleme: 20.04.2024 - 14:18
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        Bodrum'da inşaat alanındaki heyelanda toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

        Türkiye genelinden çok sayıda AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinden gönüllüler, Konacık Mahallesi Gaz Deresi Caddesi'ndeki AKUT Bodrum Yerleşkesi'nde eğitim aldıkları sırada, yakınlarındaki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldiğini öğrendi.

        Ekipler bunun üzerine toprak altında kalan 2 işçi için operasyona çıktı.

        Yapılan çalışma sonucu Feyyaz Ş. ve Ferhat G. isimli işçilere ulaşan ekipler, yaralıları sedyeyle güvenli alana tahliye etti.

        Kurtarılan işçiler daha sonra ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Operasyon anı ise AKUT ekiplerince görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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