Muğla'da fırtına, sağanak ve hortum; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

MUĞLA'nın Menteşe ve Ula ilçelerinde fırtına ve sağanak yağmur, Marmaris'te ise hortum hayatı olumsuz etkiledi; ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu. Marmaris'te hortum Burunucu Macera Parkı, Marmaris Belediyesi Araç Parkı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezbahası'nda hasara neden oldu.

Menteşe'de sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Muslihittin Mahallesi Menekşe Sokak'ta, sabaha karşı şiddetini artıran fırtına nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Hasar meydana gelen aracın üzerindeki ağaç, belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Bayır Mahallesi’nde ise bir evin çatısı uçtu.

Ula'da da sağanak ve fırtınayla birlikte dolu yağışı etkili olurken, evlerin bahçeleri beyaza büründü. HORTUM MACERA PARKI'NDA HASARA NEDEN OLDU Marmaris'te oluşan hortum, Burunucu Macera Parkı, Marmaris Belediyesi Araç Parkı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezbahası'nda hasara neden oldu. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün Ankara'da gerçekleşen Belediye Başkanları Toplantısı'nda olması sebebiyle Belediye Başkanvekili Hüseyin Süer, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal İşleri Daire Müdürü Ünsal Paşalı ve belediye birim müdürleriyle birlikte zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Başkanvekili Süer, “Hortum Burunucu Macera Parkı'nda oyun gruplarına ve piknik alanlarına zarar vermiş. Araç parkında asfalt depolanan alanın çatısını uçurarak Park Bahçeler Birimi'nin depolarının üzerine kadar getirmiş. Ekiplerimiz bir yandan hasar tespiti yaparken diğer yandan hasarları gidermek için çalışmalara başladılar" dedi.