Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 9 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik botta aralarında bir çocuğun da olduğu 9 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.