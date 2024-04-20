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        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 9 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 20:41 Güncelleme: 20.04.2024 - 20:41
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        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 9 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler, lastik botta aralarında bir çocuğun da olduğu 9 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

        Güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen kişiyi gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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