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        Sanatçı Suavi Datça'da temsili temeli atılan çocuk evleri sitesi projesine destek konseri verdi

        Sanatçı Suavi, Muğla'nın Datça ilçesinde temsili temel atma töreni yapılan çocuk evleri sitesi projesine destek için konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 17:11 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:11
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        Sanatçı Suavi Datça'da temsili temeli atılan çocuk evleri sitesi projesine destek konseri verdi
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        Sanatçı Suavi, Muğla'nın Datça ilçesinde temsili temel atma töreni yapılan çocuk evleri sitesi projesine destek için konser verdi.

        İlçedeki bir mekanda çok sayıda davetlinin katıldığı konserde sanatçı sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Sanatçı Suavi, yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir etkinlikte konser verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

        Datça Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği Başkanı Menşure Yavuz da sanatçı Suavi ile Kaymakam Murat Atıcı'ya ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Etkinlikten elde edilen gelirin, çocuk evlerinin yapımına destek amacıyla kullanılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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