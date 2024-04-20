Sanatçı Suavi Datça'da temsili temeli atılan çocuk evleri sitesi projesine destek konseri verdi

Sanatçı Suavi, Muğla'nın Datça ilçesinde temsili temel atma töreni yapılan çocuk evleri sitesi projesine destek için konser verdi.

İlçedeki bir mekanda çok sayıda davetlinin katıldığı konserde sanatçı sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sanatçı Suavi, yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir etkinlikte konser verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Datça Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği Başkanı Menşure Yavuz da sanatçı Suavi ile Kaymakam Murat Atıcı'ya ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti.