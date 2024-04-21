Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Erkan Özdamar, Haydar Avcı, Harun Reşit Güngör
Bodrum FK: Sousa, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 65 Burak Çoban), Brazao (Dk. 64 Celal Dumanlı), Üzeyir Ergün, Mohammed, Mustafa Erdilman (Dk. 46 Haqi Osman), Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 73 Ege Bilsel), Cenk Şen
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Mehmet Yiğit, Balde, Diogo Özçakmak, Harris (Dk. 78 Barış Ekincier), Barış Gök, Adem Eren Kabak (Dk. 79 Landel), İshak Çakmak (Dk. 90+2 Emre Gültekin), Begic (Dk. 82 Cumali Bişi), Paixao, Dening (Dk. 90+2 Muhammed Enes Kiprit)
Goller: Dk. 56 Begic (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 74 Celal Dumanlı, Dk. 90+1 Üzeyir Ergün (Penaltıdan) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 22 Brazao, Dk. 43 Mohammed, Dk. 68 Haqi Osman, Dk. 90+6 Süleyman Özdamar ( Bodrum FK), Dk. 80 Begic (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)
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