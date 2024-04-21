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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 15:59 Güncelleme: 21.04.2024 - 15:59
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Erkan Özdamar, Haydar Avcı, Harun Reşit Güngör

        Bodrum FK: Sousa, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 65 Burak Çoban), Brazao (Dk. 64 Celal Dumanlı), Üzeyir Ergün, Mohammed, Mustafa Erdilman (Dk. 46 Haqi Osman), Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 73 Ege Bilsel), Cenk Şen

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Mehmet Yiğit, Balde, Diogo Özçakmak, Harris (Dk. 78 Barış Ekincier), Barış Gök, Adem Eren Kabak (Dk. 79 Landel), İshak Çakmak (Dk. 90+2 Emre Gültekin), Begic (Dk. 82 Cumali Bişi), Paixao, Dening (Dk. 90+2 Muhammed Enes Kiprit)

        Goller: Dk. 56 Begic (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 74 Celal Dumanlı, Dk. 90+1 Üzeyir Ergün (Penaltıdan) (Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Brazao, Dk. 43 Mohammed, Dk. 68 Haqi Osman, Dk. 90+6 Süleyman Özdamar ( Bodrum FK), Dk. 80 Begic (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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