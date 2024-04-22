Bodrum FK rahat nefes aldı

1'inci Lig'de Şanlıurfaspor'u 90+1'inci dakikada Üzeyir'in penaltıdan attığı golle 2-1 yenen Play-Off potasındaki Bodrum Futbol Kulübü, bitime 3 maç kala rahat nefes aldı. Bu galibiyetle 52 puana yükselip 8'inci Gençlerbirliği'ne 5 puan fark atan yeşil-beyazlılar Play-Off'u garantilemeye çok yaklaştı. Geçen sezon da Play-Off'a kalan ve final oynamayı başaran Bodrum FK bir kez daha taraftarını umutlandırdı. Şanlıurfaspor müsabakasında geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Bodrum FK iç sahadaki 3 puan hasretini de sonlandırdı.

Son olarak Altay'ı 3-0 yenen Ege ekibi daha sonra evinde oynadığı Eyüpspor, Boluspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarını kazanamamıştı. Teknik direktör İsmet Taşdemir çok kritik bir maçı kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.