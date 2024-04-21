Muğla'da düzenlenen kano yarışları sona erdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Durgunsu Kano Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası ile Bahar Kupası yarışları tamamlandı.

Türkiye Kano Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan ve Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde 200, 500 ve bin metrelik parkurlarda büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde yapılan yarışlarda, Azerbaycan'dan 4 kişilik ekip olmak üzere toplam 230 sporcu mücadele etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası'nda Şişecam Spor Kulübü birinci, Haliç Su Sporları Kulübü ikinci, Çarşamba Belediyespor Kulübü de üçüncü oldu.