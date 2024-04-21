Fethiye açıklarında teknede yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi, sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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