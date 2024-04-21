Fethiye açıklarında teknede yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi, sağlık ekiplerine teslim etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.