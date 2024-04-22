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        Muğla'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:16 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:16
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        Muğla'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hasan Basri Ergin idaresindeki 48 BAP 81 plakalı otomobil, Akyaka-Akbük kara yolu Kıran Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkardı.

        Sağlık ekibi, Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ergin cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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