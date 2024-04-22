Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yan yoldan sağlandı.

Kazada yaralanan sürücüler ile 2 yaşındaki A.T.D. Ortaca ve Dalaman'daki hastanelere kaldırıldı.

Araçta sıkışan bir kişi Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

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