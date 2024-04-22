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        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 20:40 Güncelleme: 22.04.2024 - 20:40
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        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Dürdane D. (25) idaresindeki 06 VGD 15 plakalı otomobil, Havalimanı yolu Atatürk Bulvarı Sarıgerme Kavşağı'nda, Salih A. (25) yönetimindeki 01 ABZ 985 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan bir kişi Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kazada yaralanan sürücüler ile 2 yaşındaki A.T.D. Ortaca ve Dalaman'daki hastanelere kaldırıldı.

        A.T.D'nin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yan yoldan sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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