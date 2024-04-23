Çağdaş Bodrumspor küme düşmenin eşiğinde

Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Çağdaş Bodrumspor küme düşmenin eşiğine geldi. Ligde 27 haftada 8 galibiyet alabilen Bodrum ekibinin bu hafta matematiksel olarak havlu atma ihtimali yüksek.

Cumartesi günü Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırladıktan sonra 1 Mayıs'ta erteleme sınavında en önemli rakiplerinden Tofaş'ı konuk edip ardından Aliağa Petkimspor deplasmanına çıkacak Çağdaş'a 3'te 3 yapması da yetmeyecek.

Bodrum temsilcisinin kümede kalması için kendisinin 3'te 3 yapıp 11'er galibiyeti bulunan Tofaş ve Merkezefendi Belediyesi Basket'in kalan maçlarını kaybetmesi gerekecek. Bu 3 takımın galibiyet sayılarında eşitlik olursa düşen takım Merkezefendi olacak. Merkezefendi'nin ikili averajda gerisinde olan Çağdaş Bodrum galibiyet sayısında Tofaş'ı yakalarsa ise ikili averajda öne geçmek için ilk maçı 20 sayı farkla kaybettiği Bursa ekibini rövanşta en az 21 sayı farklı yenmesi gerekecek.