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        Çağdaş Bodrumspor küme düşmenin eşiğinde

        Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Çağdaş Bodrumspor küme düşmenin eşiğine geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:53
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        Çağdaş Bodrumspor küme düşmenin eşiğinde
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        Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Çağdaş Bodrumspor küme düşmenin eşiğine geldi. Ligde 27 haftada 8 galibiyet alabilen Bodrum ekibinin bu hafta matematiksel olarak havlu atma ihtimali yüksek.

        Cumartesi günü Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırladıktan sonra 1 Mayıs'ta erteleme sınavında en önemli rakiplerinden Tofaş'ı konuk edip ardından Aliağa Petkimspor deplasmanına çıkacak Çağdaş'a 3'te 3 yapması da yetmeyecek.

        Bodrum temsilcisinin kümede kalması için kendisinin 3'te 3 yapıp 11'er galibiyeti bulunan Tofaş ve Merkezefendi Belediyesi Basket'in kalan maçlarını kaybetmesi gerekecek. Bu 3 takımın galibiyet sayılarında eşitlik olursa düşen takım Merkezefendi olacak. Merkezefendi'nin ikili averajda gerisinde olan Çağdaş Bodrum galibiyet sayısında Tofaş'ı yakalarsa ise ikili averajda öne geçmek için ilk maçı 20 sayı farkla kaybettiği Bursa ekibini rövanşta en az 21 sayı farklı yenmesi gerekecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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