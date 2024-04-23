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        Fethiye'de öğrenciler polis ekipleriyle düet yaptı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis ekipleri ile öğrenciler düet yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:20 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:20
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        Fethiye'de öğrenciler polis ekipleriyle düet yaptı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis ekipleri ile öğrenciler düet yaptı.

        Likya Çocuk korosu öğrencileri, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. 23 Nisan dolayısıyla Trafik Büro Amiri Komiser Gökhan Kam gitar çalarak çocuk korosuna eşlik etti. İçinde "Kanka" polisin de yer aldığı grup, Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.

        Bir öğrenciye telsizden anons yaptırıldı. Anonsa geri dönüş yapan polisler çocukların bayramını kutladı.

        Polis şapkaları giyen çocuklar, "Polislerimizi seviyoruz, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

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