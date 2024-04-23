Muğla'daki İztuzu sahiline caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki ünlü İztuzu sahiline nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettalar ilk yuvasını yaptı.

Yaz aylarını bölgede geçirmek ve yumurtlamak için gelen caretta carettalar kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara yumurtalarını bırakmaya başladı.

Özel Çevre Koruma Bölgesi olan İztuzu'nda koruma faaliyetleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün destekleriyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından yürütülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde kumsaldaki yuva izlerini takip eden DEKAMER görevlileri ve gönüllüleri, tespit edilen yuvanın korunması için kafesleme çalışması yapıyor. Yavrular, hava sıcaklığının artması veya düşmesine göre yumurtadan yaklaşık 60 gün sonra çıkarak denize ulaşacak. Koruma çalışmaları sayesinde bölgede 500-700 yuvanın tespit edilmesi ve bu yuvalardan çıkan 30-35 bin kaplumbağa yavrusunun denize ulaşması bekleniyor. DEKAMER Koordinatörü Atakan Serin, AA muhabirine, 23 Nisan itibarıyla sezonun ilk yuvasını tespit ettiklerini söyledi.