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        Muğla'daki İztuzu sahiline caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki ünlü İztuzu sahiline nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettalar ilk yuvasını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:03
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        Muğla'daki İztuzu sahiline caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki ünlü İztuzu sahiline nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettalar ilk yuvasını yaptı.

        Yaz aylarını bölgede geçirmek ve yumurtlamak için gelen caretta carettalar kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara yumurtalarını bırakmaya başladı.

        Özel Çevre Koruma Bölgesi olan İztuzu'nda koruma faaliyetleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün destekleriyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından yürütülüyor.

        Sabah ve gece saatlerinde kumsaldaki yuva izlerini takip eden DEKAMER görevlileri ve gönüllüleri, tespit edilen yuvanın korunması için kafesleme çalışması yapıyor.

        Yavrular, hava sıcaklığının artması veya düşmesine göre yumurtadan yaklaşık 60 gün sonra çıkarak denize ulaşacak.

        Koruma çalışmaları sayesinde bölgede 500-700 yuvanın tespit edilmesi ve bu yuvalardan çıkan 30-35 bin kaplumbağa yavrusunun denize ulaşması bekleniyor.

        DEKAMER Koordinatörü Atakan Serin, AA muhabirine, 23 Nisan itibarıyla sezonun ilk yuvasını tespit ettiklerini söyledi.

        Ortalama iki aylık kuluçka süresinden sonra yavruların yuvadan çıkmaya başlayacağını anlatan Serin, şunları aktardı:

        "Ekip arkadaşlarımızla ilk yuvayı tespit ettikten sonra yuvayı koruma faaliyetlerinde bulunuyoruz. Yuvanın üstüne önce kafes koyuyoruz. Daha sonra da insanların farkına varmaları için prizma kafes koyuyoruz. Sadece insanlar değil bölgede yaşayan tilki ve porsuklara karşı da yuvaları korumak için bu çalışmaları yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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