Datça açıklarında 18 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 01.00'da, Datça ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salında bulunan 18 kaçak göçmeni kurtardı. Ayrıca, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı.

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