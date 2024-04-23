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        Datça açıklarında 18 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salında bulunan 18 kaçak göçmen kurtarıldı; 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 20:32 Güncelleme: 23.04.2024 - 20:35
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        Datça açıklarında 18 kaçak göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salında bulunan 18 kaçak göçmen kurtarıldı; 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 01.00'da, Datça ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salında bulunan 18 kaçak göçmeni kurtardı. Ayrıca, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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