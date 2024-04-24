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        Bodrum'da bisiklet ve yürüyüş turlarına ilgi artıyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğa turizmine ilginin her geçen gün arttığı, özellikle bisiklet ve yürüyüş turlarına talep olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:36 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:36
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        Bodrum'da bisiklet ve yürüyüş turlarına ilgi artıyor
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğa turizmine ilginin her geçen gün arttığı, özellikle bisiklet ve yürüyüş turlarına talep olduğu bildirildi.

        Son yıllarda altyapı çalışmaları ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesiyle turizm çeşitliliği artan Bodrum'da, yerli ve yabancı misafirler doğayla iç içe hem spor hem de tatil yapma imkanı buluyor.

        Bisiklet turlarına katılanlar ormanlık ve zeytin ağaçları arasında pedal çeviriyor. Ayrıca yürüyüş rotasında olduğu gibi bazı bisiklet rotaları da tarihi yerlerden geçiliyor.

        Yurt dışından ilçeye toplantı ve tanıtım organizasyonu kapsamında gelen yaklaşık bin kişilik turist kafilesindekilerin bir kısmı da gruplar halinde başta bisiklet turu olmak üzere çeşitli etkinliklere katıldı.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, Bodrum'da özellikle doğa turizmde artış olduğunu söyledi.

        Mart sonu itibarıyla bisiklet ve yürüyüş sporuyla ilgili turistlerin ilçeye gelmeye başladığını belirten Demir, şimdiye kadar Bodrum'da bu faaliyetlerin yeteri kadar anlatılamadığını ancak son yıllarda tanıtım çalışmalarının hız kazandığını ifade etti.

        Tanıtım faaliyetlerine Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının destek verdiğini vurgulayan Demir, "Bodrum'da halihazırda 200 kilometre parkuru olan bir yürüyüş rotamız ve bu parkura ekli off-road bisiklet yolu da var. Bodrum'da 300 acentenin sadece dört tanesinin bununla uğraşması henüz bunun emekleme aşamasında olduğunu gösteriyor. Pazar ve potansiyel çok büyük ve artış var. Her yıl üzerine yüzde 10-20 koyarak büyüyoruz. Doğa ve macera turizmde özellikle Bodrum'da artış var." diye konuştu.

        Organizasyonu gerçekleştiren seyahat acentesinin yetkilisi Tufan Suyolcu ise misafirlerin doğayla içe içe olmak istedikleri için bu yönde etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

        Doğa turizminde talebin biraz da pazarlamayla ilgili olduğunu ve bu talebin güç geçtikte artacağını dile getiren Suyolcu, şunları söyledi:

        "Misafirlerin özellikle doğa sporlarıyla ilgili talepleri, salgın sonrası oldukça arttı. Mart, nisan ve mayıs ayında, havaların çok sıcak olmadığı periyotta doğa sporlarıyla ilgili organizasyonlar daha cazip geliyor. Gruplar artık klasik deniz, kum ve güneşin dışında doğayla iç içe olmak için bisiklet, yürüyüş gibi doğa sporlarıyla ilgili organizasyonları talep ediyor."

        Bisiklet turları düzenleyen firmanın sahibi Ali Sonay da turlara gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

        Sonay, "Doğa turizmi bu sene çok hareketli geçecek. Tanıtım çalışmalarımız sürüyor. Turizm denince kıyı turizmi akla geliyordu. Bodrum'un doğa turizmine de elverişli olduğunu anlatıyoruz, ön plana çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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