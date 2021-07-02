Metinbilim Enstitüsü Derneği 5’inci kongresini yaptı 2009 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden akademisyenlerin bir araya gelerek özellikle otantik çocuk oyunlarını tekrar yaşatmak için kurdukları Metinbilim Enstitüsü Derneği 5’inci genel kurulunu yaptı.

Kuruluşundan itibaren başta Yerkesik Otantik Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Şenliği ve değişik konularda konferanslar, paneller ve seminerler gerçekleştiren Metinbilim Enstitüsü Derneği, kuruluşunun 12’nci yılında beşinci olağan genel kurulunu yaptı.

Konuyla ilgili görüşlerine baş vurduğumuz Metinbilim Enstitüsü Dernek Başkanı Doç. Dr. Ümral Deveci, 12 yıldan bu yana, kültürel, sosyal konularda 200 civarında faaliyet yaptıklarını, 2 sempozyum, 2 kitap yayını ve pek çok seminer, konferans ve panel ile akademik etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.

20182021 döneminde ise 3 atölye çalışması, 18 konferans gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Deveci, özellikle hayatın durma noktasına geldiği pandemi döneminde internet teknolojisinin verdiği imkânla dünyanın pek çok tarafından izlenen konferanslar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dernek kurucularından ve yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, 2009 yılında Metinbilim Enstitüsü Derneği’ni kurarken amaçlarının akademik bilginin üniversite dışına da taşmasını sağlamak olduğunu söyledi. Açıkgöz, “12 yılda bunun büyük bir kısmını gerçekleştirdiğimiz görülüyor. Coğrafi konum olarak ‘Taşra’da olmak, nitelikli akademik işler yapmaya engel değilmiş. ‘Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat’ sempozyumu tren garında ve Turgutluİzmir arasında trende gerçekleştirilen ilk ve tek sempozyumdur. Bu sempozyumun bildirileri 2018’de ‘İki istasyon arası tren yazıları’ adıyla yayınlandı. Bütün bunlar göz ününde bulundurulduğunda Metinbilim Enstitüsü Derneği’nin, akademik bilgileri üniversite dışına da taşıdığı görülmektedir” dedi.

Metinbilim Enstitüsü Derneği’nin genel ukrrulunda yönetim kuruluna, Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Doç. Dr. Ümral Deveci, Doç. Dr. Hatice Fırat, Arş. Gör. Dr. Gülden Yüksel ve Gökçen Bilge Kırman seçildi.

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