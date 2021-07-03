Fethiye'de tur teknesi battı; 1 çocuk öldü

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ACI HABER GELDİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kıyıya 15 metre kala batan teknede boğulma tehlikesi geçiren ve Fethiye'deki özel hastaneye kaldırıldıktan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren diğer yaralılar anne Narin Yılmaz ve Ravza Yılmaz'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-07-03 22:36:38



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