Yangınlarla ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturma başlattı

Muğla’da bugün 5 ayrı ilçede art arda çıkan yangınlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ,“29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 14.58 sıralarında, Muğla ili, Milas ilçesi, GüvercinlikKuyucak mevkiindeki ormanlık alanda çıkan orman yangını ile ilgili olarak mülhakatımız Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımızın talimatı ile orman yangınının başladığı ve güzergâhındaki yerlerle ilgili detaylı bir şekilde inceleme ve delillerin araştırılmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.