Marmaris Orhaniye yeniden yanmaya başladı Sarp arazideki alevlere havadan müdahale ediliyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5 gün önce başlayan orman yangınları devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ekiplerin müdahalesi ile etkisini kaybeden Orhaniye Bölgesi’ndeki yangın, sabah saatlerinde yeniden yanmaya başladı. Arazi sarp olduğu için karadan müdahale edilemeyen yangına söndürme çalışmaları hava araçları ile devam ediyor.

Marmaris Orhaniye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde müdahalelerle etkisini kaybeden orman yangınları bu sabah kuvvetli rüzgarın etkisi ile yeniden başladı. Bölgeden yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, bir hafta öncesine kadar seyrine doyum olmaz manzaralara sahip olan yemyeşil dağ ve masmavi deniz adeta karardı. Şu anda Orhaniye Bölgesi’nde yeniden başlayan yangını söndürmek için ekiplerin havadan mücadelesi devam ediyor.

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