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Datça’da bir gecede 60 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Datça açıklarında Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 60 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA

Datça’da bir gecede 60 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Datça açıklarında Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 60 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Muğla kıyılarına geri itilen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor.
Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Datça ilçesinde bir gece içinde iki ayrı geri itme olayında toplam 60 düzensiz göçmeni kurtardı. Gece saat 01.35’de, Datça açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yine Datça ilçesi açıklandı sabah saatlerinde can salları içerisinde Yunan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan 60 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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