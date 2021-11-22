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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kısa Mola Merkezi açıldı

İHA

Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kısa Mola Merkezi açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin özel dizayn edilen alanlarda, uzman personel eşliğinde zaman geçirmesini sağlayan “Kısa Mola” hizmeti Marmaris ilçesinde yapılan açılış töreni ile faaliyete girdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de ilk olan Kısa Mola hizmeti yaygınlaşmaya devam ediyor. Engelli bireyler ve aileleri için büyük önem taşıyan proje Marmaris ilçesinde yapılan açılış töreni ile faaliyete girdi.
Açılış törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Parti Meclis üyesi Gizem Özcan, Engelli ve Aileleri Derneği Genel Başkanı Tulgay Hasar ile vatandaşlar katıldı.
İl genelinde Kısa Mola Merkezi 4’e yükseldi
5 yaş ve üzeri bireylerin yararlanabileceği Kısa Mola Merkezi’nde aileler engelli bireylerini bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu bir merkeze kavuştu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün büyük bir hassasiyet ile üzerinde durduğu Engelli Ailelerine Kısa Mola Merkezi Menteşe, Milas ve Fethiye’nin ardından 4’üncüsü Marmaris ilçesinde açıldı.
Törende söz alan Engelli ve Aileleri Derneği Genel Başkanı Tulgay Hasar, bu tür hizmetlerin çok önemli olduğunu söyledi. Hasar, tüm ülkede engellilere yönelik politikalar oluşturulup onların hayatlarının kolaylaştırılması gerektiğine vurgu yaparken, engellilere ve ailelerine verdiği değerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e teşekkür etti.
Başkan Gürün, “Kısa Mola Merkezleri hem anne hem de engelli bireylerimiz için önemli bir rehabilitasyon alanı haline geldi”
Açılış töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Kısa Mola Merkezlerinin anne ve çocuklar için rehabilitasyon merkezleri haline geldiğini söyledi. Gürün, mesleki olarak engelli bireylere ve ailelerine karşı farklı bir eğilim içinde olduğunu belirterek, “Yıllarca doktorluk mesleğini icra etmem sebebiyle bu konuya özel bir eğilim gösterdim. Zihinsel engelli bireylerimizin aileleri 724 çocuklarıyla ilgilenmek zorundadır ve en yakını olan babasına dahi emanet etmekten çekinen anne çocuk ilişkisi kurulmaktadır. Hiçbir yere gidemeyen ve çocuğundan ayrılmak istemeyen anne ve ondan ayrılmak istemeyen bir çocuk. Bu psikolojik olarak sağlıklı olmayabilir. Bu nedenle hem anne, hem engelli birey için onların rahat olabileceği bir ortam oluşturmak istedik. Bu merkezler kısa sürede anne ve çocuk üzerinde çok olumlu bir etki oluşturdu. Artık annelerimiz çocuklarını merkezlere kendi getirmiyor. Bizi arıyorlar biz evden çocuklarımızı alıyoruz ve bu süre içinde anne de sosyalleşebiliyor. Bu, anne ve çocuk üzerinde büyük bir rehabilitasyon sağlıyor. Proje hakkında diğer belediyeler geldi bizden bilgi aldı. Antalya’da şuan açılma durumu var. Türkiye’de bu merkezlerin yaygınlaşması gerekiyor. Biz herkese gereken desteği sağlarız” dedi.
Gürün, “Bir toplumun gelişmişliği, onların engellilere sunduğu konfor ve davranış şekillerinden anlaşılabilir”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ayrıca bir toplumun çağdaşlık düzeyini gösteren en önemli kriterlerden birinin “engelli bireylere sunduğu konfor ve onlara davranış şekilleridir” dedi. Gürün, engelsiz bir şehir için çalıştıklarını vurgularken, 2020 yılında Muğla’nın engelsiz şehir ödülü aldığını hatırlattı. Gürün, “Engelsiz bir kent için çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımız için tüm otobüslerimizi uygun hale getirdik. Hastaneye ulaşımları konusunda engelli nakil ambulansımız ile onları götürüp doktoruna muayene ettiriyor, ilaçlarını alıp evlerine geri getiriyoruz. Evde bakım hizmetleri de önemli bir proje. Kendi imkânları ile bakım yaptıramayan vatandaşlarımızı tespit edip evine giderek pansuman, kişisel bakım gibi eksiklerini gideriyoruz. Kırsaldaki çınarlarda da yaşlı vatandaşlarımız için aynı hizmeti sunuyoruz. Engelsiz Plaj, Engelsİzciler gibi daha birçok farklı proje ile bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bir kent engellilere ne kadar saygı duyarsa o kadar çağdaş bir kenttir. Özellikle zihinsel engelli bireylerimizi yadırgamadan aynı değerde yaşamalıyız. Biz hepimiz bir toplumun parçalarıyız. Kısa Mola Merkezinin yapıldığı yerin tahsisini sağlayan Marmaris Belediye Başkanımız Mehmet Oktay’a ve Marmaris Belediyesi meclis üyelerine teşekkür ederim” dedi
Konuşmalarından ardından Kısa Mola Merkezinin açılışı yapılırken, Başkan Gürün ve beraberindeki heyet engelli bireylerin yapmış olduğu resim sergisini gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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