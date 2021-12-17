MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi oldu

MHP Genel Merkezi tarafından Bodrum İlçe Başkanı olarak görevlendirilen İbrahim Bilgi, devir teslim töreninde tüm partilere çağrıda bulunarak, “Bodrum için ortak komisyonlar kurup hep birlikte çalışalım” dedi.

Bahattin Kul’un istifasıyla boşalan MHP Bodrum İlçe Başkanlığı’na, genel merkez tarafından eski Gündoğan Belediye Başkanı İbrahim Bilgi atanmıştı. Bodrum parti merkezinde bugün yapılan devir teslim töreninde İbrahim Bilgi, eski başkan Bahattin Kul’dan görevi devraldı. Bilgi’nin yönetim kuruluyla birlikte katıldığı törene yoğun katılım gerçekleşti. Törene MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz da katıldı.



MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi, vatanını, milletini seven tüm siyasi partilerin ilçe teşkilatlarına çağrıda bulunarak “Bugünden itibaren tüm mahalle temsilciliklerimiz, yönetim kurulumuz ve oluşturacağımız komisyonlarla, Bodrum’un 2030, 2040, 2050 yılları hedefleri için çalışacağız, sürekli vatandaşlarımızla iç içe olacağız. İşte bu amaçla vatanına, milletine, bayrağına ve Atatürk’e bağlı tüm siyasi parti ilçe teşkilatlarına ve ilçe başkanlarına ivedilikle çağrıda bulunarak; Bodrum için bir araya gelmeye, Bodrum’un sorunlarını, 2030, 2040, 2050 yılı hedeflerini birlikte tartışmaya ve birlikte bu amaç için hemen komisyonlar kurmaya davet ediyoruz. Çünkü artık Bodrum’un kaybedecek 1 dakikası bile yok. Yapacağımız ortak çalışmaların Bodrum’u yönetecek kişi ve kurumlara rehber olmasını diliyoruz. Bu çağrımız aynı şekilde vatanına, milletine, bayrağına ve Atatürk’e bağlı tüm sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız içinde geçerlidir” dedi.



MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi yapmış olduğu çağrının hemen hayat bulması için çalışacaklarını, kısa süre içinde bu anlamda diğer partilerin katılacağı bir toplantıyı organize edeceklerini söyledi.



MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz törende yaptığı konuşmada bir önceki başkan Bahattin Kul’a teşekkür etti. İbrahim Bilgi’yi ise çok uzun zamanlardan beri tanıdığını, kendisinin bir dava adamı olduğunu belirterek; “İbrahim Bilgi başkanımızı 1996 yılından beri tanırım. Kendisi bir gün bana “Gündoğan belediye başkanlığını alacağım” dedi ve bu sözünü tuttu, 15 yıl belediye başkanlığı yaptı. İbrahim Bilgi gerek siyasi bilgisi, gerekse Bodrum’u çok iyi tanımasıyla Bodrum’da fark yapacak” dedi.



Tören sonunda MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi, eski başkan Bahattin Kul’a bir plaket vererek hizmetleri için teşekkür etti.

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