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Büyükşehir ‘Keçi projesi’ yaşamını değiştirdi Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kıl Keçisi Destekleme projesinden yararlanan ve 3 keçiyle üretime başlayan üniversite mezunu Cansu Biçer, 1 yılda keçi sayısını 20’ye çıkardı.

İHA

Büyükşehir ‘Keçi projesi’ yaşamını değiştirdi Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kıl Keçisi Destekleme projesinden yararlanan ve 3 keçiyle üretime başlayan üniversite mezunu Cansu Biçer, 1 yılda keçi sayısını 20’ye çıkardı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında üretime ve kadın üreticilere destek olmak için 2019 yılında Kıl Keçisi Destekleme projesini başlattı. Pilot bölge olarak Menteşe’de 40 üreticiyle başlatılan proje 3 yılın sonunda 9 ilçede 266 kadın üreticiye ulaşıldı. Her üreticiye 1 erkek 2 dişi olmak üzere bugüne kadar toplamda 798 kıl keçisi dağıtımı yapıldı.
Menteşe ilçesinde başlatılan projede 2020 yılında Ortaca, Dalaman, Kavaklıdere, 2021 yılında ise Fethiye, Köyceğiz, Ula, Marmaris ve Datça’da gerçekleştirildi. 2020 yılında Ortaca’da destekleme projesinden faydalanan 33 yaşındaki Cansu Küçük, 3 keçiyle başladığı üretim çalışmasında keçi sayısını 20’ye çıkararak kendine bir iş alanı oluşturdu.
Üniversite mezunu olduğunu ve uzun zamandır iş bulamadığını belirten Cansu Küçük, “Pandemi sürecinde küçük bir bahçemiz vardı kendi halinde. Sonra bu keçi projesini duyduk. Ben katılmak istedim hemen. Keçilerimizi aldık bir yıl oldu. Olur mu, olmaz mı, yapabilir miyiz derken daha da çoğalttık. Sürü haline getirdik. Şu anda yaklaşık 20’yi geçkin hayvanım var. Bugün de yavrularımızın müjdesini aldık. Tek sığındım Büyükşehir Belediyesi veterinerlerimiz oldu. Bilmediğim için panikliyordum sürekli. Onları sürekli arıyorum ve karşılığını aldım. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için. Onun sayesinde güzel bir kapı aralandı benim hayatımda. Üretime ülkemize bir şeyler katabildiğim için çok mutluyum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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