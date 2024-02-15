Fethiye Belediyesinin evde bakım hizmetleri sürüyor
Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün ihtiyaç sahiplerine evde bakım hizmetleri devam ediyor.
Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün ihtiyaç sahiplerine evde bakım hizmetleri devam ediyor.
Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekiplerince Cami Mahallesi'nde yaşayan yaşlın çiftin evinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların kişisel bakımlarıyla birlikte evdeki ihtiyaçları da giderdi.
Cami Mahallesi Muhtarı Gürol Kavak, Belediye Başkanı Alim Karaca'ya teşekkür ederek, "Mahallemizde yaşayan çiftimizin her ikisinin de engeli bulunmaktadır. Belediye ekiplerimiz her türlü desteği sağlamışlardır. Tüm belediye çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim." dedi.
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