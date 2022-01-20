Narenciye üretim merkezinde çiftçiler soğuk hava deposu istiyor “Soğuk hava deposu olmaması üreticileri pazarlama sıkıntısı yaşatıyor”

Türkiye’nin en önemli narenciye üretim merkezlerinin başında gelen ve kendi adıyla marka yapan Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde üreticiler ilçede soğuk hava deposu olmaması nedeniyle pazarlama ve ürünlerin fiyatlandırmasında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirttiler.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde narenciye üreticileri ürünlerini satarken sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, yüksek maliyetle ürettikleri ürünleri yeterli alıcı gelmediği için pazarlayamadıklarını belirttiler.

Şu anda gelen alıcıların maliyetin altında fiyat vermesinden dolayı emeklerini karşılayamadıklarını belirten Celal Ceylan adlı üretici “Köyceğiz’de soğuk hava deposunun olmayışı narenciye üreticilerini mahsullerini toplama sürecinde, ürünlerini pazarlama ve koruma noktasında endişelendiriyor. Masraflar arttı bu fiyatlarla maliyeti karşılayamıyoruz. Bu sene narenciye üretiminde rekolte yüksek oldu. Kar ederiz diye beklerken bu sefer pazarlama sorunu ile karşılaştık. Mazot başta olmak üzere, gübre, ilaç ve işçi ücretlerine büyük zamlar geldi. Ürünümüzü geçen yılın fiyatlarında bile satamıyoruz. Yeterli müşteri gelmiyor, gelenler de çok düşük fiyat veriyor. Ağaçta kalmasın diye zararına satış yapıyoruz. Yetkililerden çiftçiye sahip çıkmalarını ve pazarlama sıkıntısını çözmelerini istiyoruz” diye konuştu.

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