Menteşe’de kar mesaisi gece de devam etti Menteşe Belediye ekipleri kentte etkili olan kar yağışı ve sonrasında oluşan buzlanmaya karşı çalışmalarını gece saatlerinde de devam etti.

Muğla’da etkili olan kar yağışı kent merkezlerinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Menteşe ilçesinde kar temizleme çalışmalarına gece de devam eden Belediye ekipleri sabahın ilk ışıkları ile birlikte Perşembe günü kurulacak halk pazarında önlem amaçlı tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş sahadaki ekiplerin 2 gündür gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Kentteki ana arterlerin araç ve yaya trafiğine açılması sonrasında soğuk havanın da etkisi ile oluşan buzlanmaya yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerimiz şuan da etkili olan kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor. Menteşe Belediyesi’ne bağlı ekiplerimiz halkın yoğun olarak kullandığı ve yarın kurulacak Perşembe pazarı öncesinde pazaryeri yürüyüş güzergâhlarında ve kaldırımlarda oluşan buzlanmayı karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Bunun dışında 112 Acil Servis, Menteşe Devlet Hastanesi, Müftülük ve Okullara da ekiplerimizi yönlendirdik. Bu bölgelerde de tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılıyor. Hava şartları nedeniyle olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımız Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezini arayabilir ya da 0 (552) 214 48 80 numaralı WhatsApp ihbar hattına mesaj atabilirler. Gelen çağrı ve ihbarları değerlendirip müdahalede bulunuyoruz”

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