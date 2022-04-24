MHP Datça’dan iftar yemeği

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Milliyetçi Hareket Partisi Datça İlçe Başkanlığı, teşkilatın önemli isimlerinden mrhum Mehmet Ali Topaloğlu hayrına iftar yemeği düzenledi.



MHP Datça İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği iftar yemeği yoğun katılımla gerçekleşti. Kızlan Mahallesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen iftar yemeğine AK Parti ve MHP İl Başkanları, ilçe yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel, yemeğe katılan herkese teşekkür ederek, “Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı olarak bu değerli Ramazan Ayı’nda güzel bir iftar yemeğimizi icra ettik. Katılan bütün misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu iftar yemeğimizin hayrını merhum teşkilatımızın unutulmaz isimlerinden Mehmet Ali Topaloğlu hayrına icra ettik. Allah ta kabul eder inşallah” dedi.

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