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Menteşe’de Dünya Dans Günü coşkusu Dünya Dans Günü etkinlikleri çerçevesinde Menteşe Belediyesi tarafından Bilim Parkında 11 farklı dans topluluğu gösteri sundu.

İHA

Menteşe’de Dünya Dans Günü coşkusu Dünya Dans Günü etkinlikleri çerçevesinde Menteşe Belediyesi tarafından Bilim Parkında 11 farklı dans topluluğu gösteri sundu.

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından desteklenen Dünya Dans Günü etkinliği Menteşe Çocuk Bilim Parkında birbirinden renkli dans gösterileri ile kutlandı. 11 farklı dans topluluğunun gösteri sunduğu etkinlik vatandaşların büyük beğenisini topladı.
Menteşe Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun roman dans gösterisi ile başlayan etkinlikte, Menteşe Belediyespor Kulübü Dansçıları Salsa, Menteşe Belediyesi Dans Topluluğu ise Hiphop, Tango, Rap performansları sergiledi.
MSKÜ Dans Grubu Viyana Valsı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuar ise Bale Gösterisi ve Ege’nin Uşakları Halk Oyunları gösterileri sundular. Dünya Dans Günü etkinliğinde Menteşe Belediyesi Dans Topluluğunun minikler gösterisi ile madde bağımlılığı konulu ‘Yolun Sonu’ adlı gösterisi izleyicilerin büyük beğenisini topladı.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında kültürel ve sanatsal faaliyetlere de mümkün oldukça yer verdiklerini belirterek, “Dans sanatın önemli bir dalını oluşturuyor. Sevgi, hoşgörü ve barışın hakim olduğu bu güzel kentimizde sanatın ortak dili olan dansı, ‘Dünya Dans Günü’nde sizlerle birlikte kutluyoruz. Amacımız dansın evrenselliği içinde eğlenmek ve günü coşkuyla kutlamak. Yarın 1 Mayıs. 1 Mayıs İşçi Bayramınızı ve Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyor, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.

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