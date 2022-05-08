Bodrum'da 16'ncı Uçurtma Festivali



Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 16'ncısı düzenlenen Bodrum Uçurtma Festivali Gümbet Değirmenler mevkiinde renkli görüntülerle başladı. Hre yaş grubundan yüzlerce kişinin katıldığı festivalde müzik ve dans gösterileri yapıldı. Başta çocuklar ve ebeveynleri olmak üzere uçurtmalarını uçuranlar Bodrum semalarını rengarenk yaptı. Ücretsiz ikramların olduğu etkinlikte, Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu Okul Aile Birliği'nce satılan uçurtmalardan elde edilen gelirin tamamı okula bağışlanacak. Öte yandan, festival alanına gelen engelli bir kız çocuğunun bulunduğu tekerlekli sandalye taşlık alanda ilerlemekte zorlanınca, polis ve zabıta ekipleri tarafından taşınarak festival alanına getirildi. Festivalin açılışında konuşan Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, "Eğitim öğretim faaliyetleri sadece okullarda vermiş olduğumuz akademik çalışmalardan ibaret değil. Bu da fevkalade bir eğitimdir. 16 yıldır devam eden ve bu organizasyonu yapan Miyase hanımı tebrik ediyorum" dedi.

'HER UÇURTMA EĞİTİME KATKI'

Organizasyon yetkilisi Miyase Karlıova, "Uçurtma festivalini herkes çok özlemiş. Burada çok büyük bir kalabalık var. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bu organizasyonun tüm geliri eğitime katkı amaçlıdır. Her uçurtma eğitime katkı amaçlı uçuyor. Uçurtmalarımız rengarenk, aileler burada ve çocuklarıyla birlikte bahara 'Merhaba' diyor. 6 farklı kategoride yarışmalarımız var. Dereceye giren çocuklarımıza bisiklet hediye edeceğiz. Uçurtma bir gelenektir. Anneler Günü'nde annenize hediye edebileceğimiz en güzel şey çocukluğudur. Herkes burada çocukluğunu buluyor. Anneler Günü dolayısıyla da bugün yılın annesine de hediyemiz var" diye konuştu.

(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-05-08 15:35:53



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