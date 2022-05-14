Milas’ta Ekmek 3.50, Simit 4 TL oldu Milas’ta ekmek, simit, poğaça ve açma fiyatlarına zam gelirken, 3 lira olan ekmek 3 buçuk liradan satılmaya başlandı.

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

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Milas’ta daha önce 3 liradan satılan 210 gram ekmeğe 50 kuruş, 3 liradan satılan simite ise 1 lira zam yapıldı.

Üretim maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle yapılan zam vatandaşların tepkisine neden olurken, 5 ay içerisinde ekmeğin fiyatına 1 TL daha zam yapılmış oldu. Kasım ayında 210 gram ekmek 2 buçuk liradan satılıyordu.

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