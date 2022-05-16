"Handan’ın Kısmeti", oyunu izleyici ile buluştu

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Milas Sanat Tiyatrosu oyuncuları Handan’ın Kısmeti adlı oyunla izleyici karşısına çıktı.



Hasan Öztürk tarafından yazılan yönetmen koltuğunda Ali Çoban’ın oturduğu "Handan’ın Kısmeti" adlı oyunun oyuncu kadrosunda Ahmet Kazım Özerten, Ali Çoban, Berna Emek, Ecem Topaloğlu, Enise Erdeğer, Erkan Gültekin, Figen Türkan, Gökhan Çekinci, Gülşen Bozkurt, Irmak Aktaş, İmdat Duran, Mehmet Bozkurt, Muazzem Baştan, Oğuzhan Bahtiyaroğlu ve Tuçe Aksoy bulunuyor. İzleyicilerin yoğun katılımıyla 1314 Mayıs tarihlerinde Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda sahnelenen oyunun diğer gösterimleri 2021 ve 26 Mayıs tarihlerinde saat 20.30’da gerçekleşecek.

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