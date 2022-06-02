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AK Partili Milletvekili Gökcan: “HDP şiddetin kendisidir”

İHA

AK Partili Milletvekili Gökcan: “HDP şiddetin kendisidir”

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, HDP tarafından verilen önergeye ilişkin, "AK Parti olarak biz 20 yıldır kadınlarımız için her türlü çalışmayı yaparken, HDP ne yapıyor? HDP şiddetin kendisidir. HDP Araştırma Komisyonu açılmasını talep etmek yerine önce teröre bulaştırdığı kızlarımıza, kadınlarımıza, Diyarbakır annelerine hesap versin" dedi.
TBMM Genel Kurulunda HDP tarafından verilen önergeye ilişkin konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti olarak Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kadınlar için her türlü pozitif katkıyı verdiklerini belirtti. Gökcan, “20 yıldır kadına şiddete sıfır tolerans ilkesi ile çalışıyoruz. Kadının konumunun güçlendirilmesi ve kadına şiddetin önlenmesi en temel politikalarımızdan biridir. Bu çerçevede Aile, Çalışma, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıklarımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız kadına şiddetin önlenmesi için koordinasyon planı hazırlamıştır. Kadın konuk evi sayısı 2002 yılında 170 kapasiteyle 8 adet iken, bugün yaklaşık 4 bin kapasiteyle 149’a ulaşmıştır. 2012 yılında 14 pilot ilde hizmete açtığımız şiddet önleme ve izleme merkezlerini (ŞÖNİM) bugün 81 ilimizde de faaliyete geçirdik. Merkezlerimizden bugüne kadar yaklaşık 600 bin kişi yararlanmıştır. İçişleri Bakanlığınca kadınların kolluğa hızlı erişiminin sağlanması için kullanımına açık olan kadın destek (KADES) uygulamasını başlattık. Kadına yönelik şiddetle mücadele için TBMM’de komisyon kurduk. İlgili tüm kurum ve kuruluşlar ile toplantılar yaptık, görüşlerini aldık. Çok geniş çerçeveli bir sonuç raporu hazırladık. Geçtiğimiz ay kadına yönelik şiddetin önlenmesini içeren yeni bir yasal düzenleme yaptık. Kanunla kadına karşı şiddette cezaları artırdık. Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Kadına karşı kasten yaralama katalog suçlar arasında yer alacak. Failin duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Kasten yaralama suçu alt sınırı 6 aydan az olmayacak. Eziyet suçunun cezasının alt sınırı 2 yıl 6 aydan az olmayacak. Tehdit suçu alt sınırı 9 aydan az olmayacak. Baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilecek. Israrlı takip fiilleri suç olarak düzenlendi. AK Parti olarak biz 20 yıldır kadınlarımız için her türlü çalışmayı yaparken, HDP ne yapıyor? HDP şiddetin kendisidir. Masum genç kızlarımızı dağa kaçıran, eline silah veren terör örgütüne destek oluyor. HDP’den evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerini görmezden gelip, bir de o anneleri suçluyor. HDP Araştırma Komisyonu açılmasını talep etmek yerine, önce, teröre bulaştırdığı kızlarımıza kadınlarımıza, Diyarbakır annelerine hesap versin. Bu bilgiler ışığında HDP Grubu’nun Meclis araştırması açılması önerisine hayır oyu vereceğimizi belirtiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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