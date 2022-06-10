Yangın çıkarıp, selfie yapmış (2)

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Muğla'nın Ortaca ilçesinin turistlik mahallesi Dalyan'da, önceki gün çıkan sazlık yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler Aslan D., Cihan B. ve Davut A., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜN

2022-06-10 18:36:04



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