Jandarma 183 yaşında

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 183'üncü yıldönümü dolayısıyla Muğla’da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Muğla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, askeri personel ve Emniyet mensupları katıldı.

Jandarma teşkilatının 183'üncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz jandarma kuruluşunun 183’üncü yılı sebebi ile yaptığı konuşmada, “Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz teşkilatımızın 183'üncü yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız” dedi.



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