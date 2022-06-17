Hayalhane 15 yaşında Muğla’da 15 yıldır faaliyet gösteren Hayalhane 2 Tiyatro Grubu 15'inci yılını sahnede doğaçlama oyun ile kutladı.

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Muğla’da 15 yıldır faaliyet gösteren Hayalhane2 Tiyatro Grubu 15'inci yılını kutladı. Hayalhane ekibi 15'inci yılı nedeniyle Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezimizdeki doğaçlama özel gösterimi sundu.

Etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve vatandaşlar katıldı. 15'inci yılını kutlayan Hayalhane2 Tiyatro ekibi kutlama programında Hayalhane2 Tiyatro ekibinin kurucusu Mehmet Topbaş gösteri öncesinde 15 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları video ile anlattı. Topbaş video dinleti sonrasında protokol ile birlikte 15'inci yıl pastası kesildi.

Hayalhane2 tiyatro ekibi tarafından doğaçlama özel gösterimini vatandaşlar ilgiyle izledi.

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