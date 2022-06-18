Köyceğiz Gençlik Merkezi’nde yaz kursları başlıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi Yaz kursları başvuruları başlıyor.



EğitimÖğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte başlayacak olan Yaz Kurslarına katılmak isteyen 729 yaş arası tüm gençler Köyceğiz Gençlik Merkezi'ne başvuru yaparak kurslardan ücretsiz faydalanabilecek. Resim, Satranç, Bağlama, Gitar, Fotoğrafçılık, Halk Oyunu, DramaTiyatro, Kitap Okuma, Münazara Topluluğu, Akıl ve Zeka, Sinema ve diksiyon branşlarında açılacak olan kurslara kayıtların okulların kapanmasıyla birlikte başlayacağı belirtildi. Başvurular 24 Haziran’da sona erecek. Ücretsiz kurslara kayıt için ve detaylı bilgi için Köyceğiz Gençlik Merkezine müracaat edilecek.

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