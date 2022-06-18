Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında mezuniyet töreni Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet ve kapanış töreni yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı 20212022 eğitim öğretim yılı kapanışı düzenlenen törenle yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, öğrenciler ve veliler katıldı.

42 öğrencinin mezun olduğu ve yoğun ilgi gösterilen kapanış töreninde Muğla Büyükşehir Belediye Konservatuarında eğitim gören öğrenciler birçok oyun sergiledi.

Başkan Gürün, “2015 yılında 2 branş ve 48 öğrenci ile yola çıktık”

Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 4 Kasım 2015 tarihinde kurdukları konservatuarda Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği branşlarında olmak üzere 48 öğrenci ile eğitimöğretim faaliyetlerine başladıklarını ifade etti. Başkan Gürün, “2015 yılında konservatuarımızı kurduğumuz zaman bu kadar ilgi göreceğini ve bu kadar çok öğrencimizin olacağını ve bu kadar çok mezun vereceğimizi hayal etmiştik. Şimdi gördüğümüz manzarada ne kadar nitelikli bir dönem geçirdiğimizi görüyoruz. Öğrencilerimiz çeşitli etkinliklerle sunuşlar yapıyor ve başka ilçelere de zaman zaman gidiyorlar. Ayrıca Türk Halk Müziğinde Muğla türküleri ile ilgili çalışma yapıyorlar. Dolayısıyla Muğla türkülerinin yeni derlenmişleri ve tekrar yorumlanması ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Halk oyunları çok önemli. Çünkü halk oyunları bütün ülkenin farklı yörelerinin ezgilerini ritimlerini giysilerini bir araya getiriyor. Hepsinin öğrenilmiş olması bütün coğrafyayı kucaklayan bir anlayışı ortaya koyuyor. Bizimde sloganımız sevgi hoşgörü. Yani herkese kucak açmalıyız ve bütün bölgelerdeki her türlü inanış ve köken ne olursa olsun bizim insanımız bizim değerimiz diyerek onları kucaklamalıyız. Onun için halk oyunlarının bütün bölgeleri içine alması ve hepsinin ifadesini burada görmüş olmamız çok değerli” dedi.

Gürün, “Çocuklarımızı en az bir sanat dalında kabiliyete kavuşturmamız lazım”

Çocukların mutlak suretle en az bir enstrümanı öğrenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Gürün, çocuklara müzik kulağını vermek gerektiğini vurguladı. Başkan Gürün, “Müzik ve kültürün diğer dalları ile tiyatro, bale gibi her türlü konuda çocuklarımızın mutlak suretle bir dalda en azından bir kabiliyete kavuşmasını sağlamamız lazım. Geleceğe çocuklarımızı öyle götürmemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza çok daha geniş konuda eğitim vermeliyiz. Hatta çocuklarımıza verdiğimiz eğitimlerle daha üst yerlerdeki konservatuvarları kazanmalarını temin etmemiz gerekiyor. Eğitim gören konservatuar öğrencilerimize, ailelerine ve sevgili hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Kalkınma, ilerleme, medeniyet iki kanatlı bir kuşa benzetiliyor. Birisinde sanat, diğerinde ilim. Eğer bilimde ve sanatta bir toplum gelişiyorsa uçuşa devam edecek demektir. Biz de uçuşumuza Muğla’dan devam edelim. Yolumuz açık olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Gürün’ün mezun olan öğrenciler ile fotoğraf çektirmesinin arıdan kapanış töreni sona erdi.

Büyükşehir Konservatuarı bugüne kadar 141 mezun verdi

4 Kasım 2015 tarihinde kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından bugüne kadar 141 öğrenci mezun oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi konservatuarında Türk Halk Müziği’nde 33, Türk Sanat Müziği’nde 61, Türk Halk Danslarında 49, Tiyatroda 79, Balede 54, çocuk korosunda 27 Türk Halk Dansları Topluluklarımızda 46, Modern Dans Topluluklarında 76 olmak üzere toplam 419 öğrenci eğitim görüyor.

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