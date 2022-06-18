"İki meydan bir cadde" proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"İki meydan bir cadde" proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi

İHA

"İki meydan bir cadde" proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Proje Sergisi ve Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi tarafından kente, çağdaş şehirleşmenin ölçüsü olan meydanlar kazandırmak ve Bodrum'a özgü mimari dokuyu ortaya çıkarmak için başlatılan yarışmanın katılımcıları ve destekçileri düzenlenen ödül töreni ve proje sergisinde bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen proje sergisi ve ödül törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Doç. Dr. Devrim Yücel Besim, Prof. Dr. Suha Özkan, , Mimar Serdar Anlağan , Mimar Ahmet Berk, Emekli Diplomat Yazar Şefik Onat, Etüt Proje Müdürü Mimar Özgür Şahin, Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu ile İbrahim Akbaş, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, yarışma seçici kurul ve danışma kurulu üyeleri, Bodrum Kent Konseyi temsilcileri, üniversite öğrencileri ve basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmasında gençler başta olmak üzere halkın etkin olarak yerel yönetime katılması için çaba harcadıklarını ve yönetime geldikleri ilk günden bu yana attıkları her adımda birlikte çözüm üretme anlayışını etkin kılmaya çalıştıklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen ‘İki Meydan Bir Cadde Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması’ mimarlık öğrencilerinin yenilikçi, toplum yararı öncelikli, geleceğe yönelik görüş ve tasarımlarıyla katılmalarını hedefledik. Deneysel, özgür, düşünme ve üretme ortamı sunan yarışmamız, kentlerin geleceğinin düzenlenmesinde ve planlanmasında gençliğin nasıl söz sahibi olduğunu da ortaya koydu. Bizlerin bu yarışmayı düzenlerken hedeflediği tek şey; Türkiye’de var olan 100’ü aşkın Mimarlık, Kentsel Tasarım, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin dönem projesi olarak gündemlerine girmek ve Bodrum’un geleceği konusunda tasarım düşüncelerinin üretilmesini sağlamaktı. Başarılı olduğumuzu ve daha birçok başarıya imza atacağımızı biliyorum.” dedi.

İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Fikir Yarışmasında Yarışma Uygulama ve Örgütleme Başkanı Devrim Besim Yücel, tasarım yarışmalarının önemini ve kentsel tasarım alanında yapılan yarışmaların ortaya çıkış sebeplerini aktardığı konuşmasında şunları söyledi:
“Farklı ölçeklerde ve temalar da gerçekleşen mimari yarışmalar söz söyleme ve deney yapma olanağı sağlayan özellikle çevre tasarımında hem uygulama alanında hem de akademik alanda oldukça yeri olan etkinliklerdir yarışmalar bir yandan karşıt fikirlerin çarpıştığı savaş alanıdır çünkü yarışma eyleminin içerisinde doğasında bilgi, güzellik, yetenek, güç gibi niteliklerde üstünlüğü sağlama durumu vardır. Diğer yandan mimari alandaki yarışmalardan rekabetten çok işbirlikçi bir tavır gözlenir söylem üreten özgür ve demokratik güçlü bir araç olarak aslında uzlaşıcı ortamların yoludur.”

Yarışmanın ortaya koyuluş biçimlerini, yarışma süreçlerini ve sonuçlarını da paylaşan Yücel, “130’dan fazla gencin cesaret gösterdiği bu yarışmada 17 bireysel 57 grup katılımı gerçekleşmiştir. Toplamda 74 proje jüri tarafından seçici kurul üyeleri tarafından her proje için 10 projenin belirlenmesi istenecek şekilde her üyeden bilgiler toplanmıştır. Bu oylamaların sonunda 30 Ocak 2022 tarihinde tamamlanmış olan jüri değerlendirme aşamasıyla 18 proje eşdeğer ödüle layık görüldü. 2022 Mart ayında Bodrum Belediyesi tarafından bilgilendirme yapıldı. Nisan ayının ilk haftasında da hak etmiş oldukları 20 bin TL’lik para ödülleri kendilerine iletildi.” dedi.

Besim Yücel, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile proje içindeki öğretmenlere, meslektaşlarına, gençlere ve ekip arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından seçici kurul, danışma kurulu üyelerine ve öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Katılımcılara ayrıca İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışma Projelerinin bulunduğu kitapçıklar da dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil köprüye ok gibi saplandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil köprüye ok gibi saplandı: 3 yaralı
Bodrum'da Sahil Güvenlik 40. Yıl Yarışları başladı 25 teknede 140 sporcu mücadele ediyor
YEREL HABERLER Bodrum'da Sahil Güvenlik 40. Yıl Yarışları başladı 25 ...
Bodrum'da '2031 Kızılay Mars’ta Resim ve Kompozisyon Yarışması sonuçlandı Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Bodrum'da '2031 Kızılay Mars’ta Resim ve Kompozisyon ...
Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında mezuniyet töreni Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet ve kapanış töreni yapıldı.
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında mezuniyet ...
Sınav bitti, trafik tıkandı Muğla’da YKS sonrası sınavın yapıldığı Menteşe ilçesinde hem Aydın istikameti hem de Marmaris ve Fethiye istikametinde yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Sınav bitti, trafik tıkandı Muğla’da YKS sonrası ...
Muğla'da öğrenci başına 3 kitap Kütüphanesiz okul kaymayacak projesi çerçevesinde Muğla’da okul kütüphanelerindeki öğrenci başına düşen kitap sayısı 3 kat arttı.
YEREL HABERLER Muğla'da öğrenci başına 3 kitap Kütüphanesiz okul ...
Bodrumspor'dan Recep atağı
YEREL HABERLER Bodrumspor'dan Recep atağı
Muğla’nın maden ihracatında yüzde 44’lük artış Muğlalı maden ihracatçıları 2022 yılının ocak-mayıs döneminde Türkiye’nin ihracatına yüzde 44’lük artışla 53 milyon dolar katkı sağladı
YEREL HABERLER Muğla’nın maden ihracatında yüzde 44’lük ...
Köyceğiz’de bayrak ve flama devir teslim töreni yapıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de bayrak ve flama devir teslim töreni ...
Küdür Yarımadasında mera ıslah proje çalışması Bodrum Yalıkavak Mahallesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile hassas korunacak alan ilan edilen Küdür Yarımadasındaki 4 bin 159 dekar alanda mera ıslah proje çalışması başlatılıyor.
YEREL HABERLER Küdür Yarımadasında mera ıslah proje çalışması Bodrum ...
Datça’da işletmeler kurallar konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Datça’da işletmeler kurallar konusunda ...
Köyceğiz Gençlik Merkezi’nde yaz kursları başlıyor
YEREL HABERLER Köyceğiz Gençlik Merkezi’nde yaz kursları başlıyor
15 yıl hapisle aranan hükümlü Bodrum'da yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıl hapisle aranan hükümlü Bodrum'da yakalandı
Vebitcoin iddianamesi kabul edildi
YEREL HABERLER Vebitcoin iddianamesi kabul edildi
Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
YEREL HABERLER Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı’nın “Babalar Günü” Mesajı
YEREL HABERLER Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı’nın “Babalar Günü” ...
Köyceğiz’de karne töreni yapıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de karne töreni yapıldı
Vebitcoin soruşturması iddianamesi kabul edildi
YEREL HABERLER Vebitcoin soruşturması iddianamesi kabul edildi
Datça’da dolandırıcı operasyonu
YEREL HABERLER Datça’da dolandırıcı operasyonu
13 yıl, 26 ay hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER 13 yıl, 26 ay hapis cezası bulunan şahıs operasyonla ...
Muğla Emniyetinden Fahri Trafik Müfettişleri açıklaması Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Muğla genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitimlerini tamamlayan yeni fahri trafik müfettişlerinin görevlendirildiği açıklandı
YEREL HABERLER Muğla Emniyetinden Fahri Trafik Müfettişleri ...
Köyceğiz’de “eTwinning” ilçe etiket töreni yapıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de “eTwinning” ilçe etiket töreni yapıldı
6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başlıyor Festivalin basın toplantısı Very Chic Otel'de yapıldı
YEREL HABERLER 6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali ...
Hayalhane 15 yaşında Muğla’da 15 yıldır faaliyet gösteren Hayalhane 2 Tiyatro Grubu 15'inci yılını sahnede doğaçlama oyun ile kutladı.
YEREL HABERLER Hayalhane 15 yaşında Muğla’da 15 yıldır faaliyet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.