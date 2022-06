"İki meydan bir cadde" proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Proje Sergisi ve Ödül Töreni gerçekleştirildi.



Bodrum Belediyesi tarafından kente, çağdaş şehirleşmenin ölçüsü olan meydanlar kazandırmak ve Bodrum'a özgü mimari dokuyu ortaya çıkarmak için başlatılan yarışmanın katılımcıları ve destekçileri düzenlenen ödül töreni ve proje sergisinde bir araya geldi.



Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen proje sergisi ve ödül törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Doç. Dr. Devrim Yücel Besim, Prof. Dr. Suha Özkan, , Mimar Serdar Anlağan , Mimar Ahmet Berk, Emekli Diplomat Yazar Şefik Onat, Etüt Proje Müdürü Mimar Özgür Şahin, Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu ile İbrahim Akbaş, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, yarışma seçici kurul ve danışma kurulu üyeleri, Bodrum Kent Konseyi temsilcileri, üniversite öğrencileri ve basın mensupları katıldı.



Açılış konuşmasında gençler başta olmak üzere halkın etkin olarak yerel yönetime katılması için çaba harcadıklarını ve yönetime geldikleri ilk günden bu yana attıkları her adımda birlikte çözüm üretme anlayışını etkin kılmaya çalıştıklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen ‘İki Meydan Bir Cadde Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması’ mimarlık öğrencilerinin yenilikçi, toplum yararı öncelikli, geleceğe yönelik görüş ve tasarımlarıyla katılmalarını hedefledik. Deneysel, özgür, düşünme ve üretme ortamı sunan yarışmamız, kentlerin geleceğinin düzenlenmesinde ve planlanmasında gençliğin nasıl söz sahibi olduğunu da ortaya koydu. Bizlerin bu yarışmayı düzenlerken hedeflediği tek şey; Türkiye’de var olan 100’ü aşkın Mimarlık, Kentsel Tasarım, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin dönem projesi olarak gündemlerine girmek ve Bodrum’un geleceği konusunda tasarım düşüncelerinin üretilmesini sağlamaktı. Başarılı olduğumuzu ve daha birçok başarıya imza atacağımızı biliyorum.” dedi.



İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Fikir Yarışmasında Yarışma Uygulama ve Örgütleme Başkanı Devrim Besim Yücel, tasarım yarışmalarının önemini ve kentsel tasarım alanında yapılan yarışmaların ortaya çıkış sebeplerini aktardığı konuşmasında şunları söyledi:

“Farklı ölçeklerde ve temalar da gerçekleşen mimari yarışmalar söz söyleme ve deney yapma olanağı sağlayan özellikle çevre tasarımında hem uygulama alanında hem de akademik alanda oldukça yeri olan etkinliklerdir yarışmalar bir yandan karşıt fikirlerin çarpıştığı savaş alanıdır çünkü yarışma eyleminin içerisinde doğasında bilgi, güzellik, yetenek, güç gibi niteliklerde üstünlüğü sağlama durumu vardır. Diğer yandan mimari alandaki yarışmalardan rekabetten çok işbirlikçi bir tavır gözlenir söylem üreten özgür ve demokratik güçlü bir araç olarak aslında uzlaşıcı ortamların yoludur.”



Yarışmanın ortaya koyuluş biçimlerini, yarışma süreçlerini ve sonuçlarını da paylaşan Yücel, “130’dan fazla gencin cesaret gösterdiği bu yarışmada 17 bireysel 57 grup katılımı gerçekleşmiştir. Toplamda 74 proje jüri tarafından seçici kurul üyeleri tarafından her proje için 10 projenin belirlenmesi istenecek şekilde her üyeden bilgiler toplanmıştır. Bu oylamaların sonunda 30 Ocak 2022 tarihinde tamamlanmış olan jüri değerlendirme aşamasıyla 18 proje eşdeğer ödüle layık görüldü. 2022 Mart ayında Bodrum Belediyesi tarafından bilgilendirme yapıldı. Nisan ayının ilk haftasında da hak etmiş oldukları 20 bin TL’lik para ödülleri kendilerine iletildi.” dedi.



Besim Yücel, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile proje içindeki öğretmenlere, meslektaşlarına, gençlere ve ekip arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından seçici kurul, danışma kurulu üyelerine ve öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Katılımcılara ayrıca İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışma Projelerinin bulunduğu kitapçıklar da dağıtıldı.

