Menteşe Belediye Tiyatrosu yaz oyunları başlıyor

Menteşe Belediye Tiyatrosu yaz etkinlikleri ‘Neşeli Orman’ isimli müzikli çocuk oyunu ile başlıyor.

Geçtiğimiz yıl orman yangınları nedeniyle ara verilen gösterilere okulların kapanması ile birlikte yeniden başlanacağını ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; “Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Menteşe Belediye Tiyatromuz belli mahallelerde oyunlar sergilemiş, ancak orman yangınları nedeniyle oyunlara ara vermişti. Bu yıl yaz tatili ile birlikte çocuklarımıza yönelik etkinliklerimize devam edeceğiz. Neşeli Orman müzikli çocuk oyunu merkez mahallelerimizin yanında kırsal mahallelerimizde de sahnelenecek. Kırsalda yaşayan çocuklarımızı tiyatro ile tanıştırmak istiyoruz. İlk oyunumuz da geçtiğimiz yıl orman yangınları nedeniyle iptal ettiğimiz TOKİ konutları ve Yeşilyurt mahallemizde başlayacağız. Oyunumuz ilk olarak 22 Haziran 2022 Çarşamba günü TOKİ konutlarında, 29 Haziran Çarşamba günü Yeşilyurt Mahallesinde sahnelenecek. Tüm çocuklarımızı oyunumuzu izlemeye davet ediyorum’’ dedi.

“Etkinlik Takvimi”

Neşeli Orman oyunu 22 Haziran Çarşamba TOKİ Konutlarında, 29 Haziran Çarşamba Yeşilyurt Mahallesinde, 20 Temmuz Çarşamba Menteşe Evlerinde, 3 Ağustos Çarşamba Bayır Mahallesinde, 16 Ağustos Salı Kışla Parkında, 31 Ağustos Çarşamba Akçaova Mahallesi’nde ve 7 Eylül Çarşamba günü Nazım Hikmet Parkında saat 20.30’da sahnelenecek.

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