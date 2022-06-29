Yavru kedileri poşet içerisinde canlı canlı çöpe atmışlar Belediye başkanı vicdansızlığa isyan etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde poşet içerisinde çöp konteynerine atılan yavru kedileri, belediye personelinin dikkati kurtardı.

Torba Mahallesi’nde bir konteynerdeki çöpü almak için konteynerin yanına giden Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, çöplerin arasından kedi sesi geldiğini fark etti. Çöplerin içerisinde arama yapan görevliler, sesin geldiği poşeti buldu.

Poşeti açtıklarında ise yaklaşık bir haftalık 2 kedi yavrusu ve bir adet pet şişe ile karşılaşan belediye görevlileri, kedileri barınağa teslim etti. 2 yavru kedinin barınaktaki bir anne kedi tarafından sahiplenildiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isyan eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

“Birbirinden değerli insanları kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığımız şu son zamanlarda bir de Bodrum’da yaşayan insan görünümlü canavarların yaptıkları var ki, bizi tek kelimeyle kahrediyor. Düşünün, küçük kedi yavrularını boş pet şişelerle birlikte çöp torbasına koyuyorlar ve ağzını bağlayıp çöp konteynerlerimize atıyorlar. Belediyemizin eğitimli ve vicdanlı personelinin sayesinde kurtulan bu yavrulardan kim bilir başka yerlere atılan kaç tane var. Alçak tanımının bile yüksek kaldığı bu canavar ruhlu insanların Bodrum’da var olduklarını bilmekten büyük bir rahatsızlık duyuyorum. Geldikleri güne, lanet olsun.”

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