Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da başladı

DHA

Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da başladı


BODRUM (Muğla), (DHA) Bodrum Belediyesi'nin destekleri, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü ev sahipliğinde, IODA Uluslararası Optimist Sınıf Birliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası, 62 ülkeden, 284 sporcunun katılımı ile başladı. 6 Temmuz'a kadar devam edecek şampiyona için kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. 62 ülkeden 284 sporcunun katıldığı kortejde sporcuların ülke bayraklarıyla gerçekleştirdikleri yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Program, kortej yürüyüşü sonrasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde yapılan seremoni ile devam etti. 
Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu, İbrahim Akbaş, siyasi parti temsilcileri, İMEAK DTO Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe protokolü, sporcular ile antrenörlerin katıldığı program açılış konuşmalarıyla sürdü. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Çok güzel bir atmosfer var. Rüzgarın serin serin estiği bir ortamda sizleri burada ağırlamanın gurunu ve sevincini yaşıyorum. Ümit ediyorum güzel yarış olur" dedi.
ARAS: "DÜNYA ÇOCUKLARI BODRUM'DA KARDEŞ OLACAK"
"Bodrum'da gerçekleşen yarışlar sayesinde tüm dünyaya Bodrum'dan dostluk ve barış mesajı verilecek" diyen Belediye Başkanı Aras şunları söyledi:
"Bodrum Ege ve Akdeniz'in birleştiği bir kenttir. Denize doğru uzanan üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada burası, o yüzden inanılmaz da bir rüzgarı vardır. Yaklaşık 187 kilometre kıyısı vardır ve bütün deniz ve su sporları için bize çok büyük olanaklar sunar. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, insanıyla ülkemizde ve dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Binlerce yıldır bu topraklarda medeniyet her zaman baş tacı olmuştur. Bodrum, Leleglerden, Karyalılardan, Romalılarda, Bizanslılardan, Rodos şövalyelerinden, atamız Osmanlı'dan ve ebedi sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti'nden bizlere bir mirastır. Homeros Bodrum'u, 'Ebedi mavilikler ülkesi' diye betimlemiştir. İşte bugün, yine o ebedi maviliklerin içerisinde sonsuzluğa yelken açan genç yelkencilerimiz için buradayız. Onları bir araya getiren dostluk, barış rüzgarları olsun. Burada bütün dünya çocukları birlikte olsun, tanışsın, dost olsun, kardeş olsun. Savaşlara, düşmanlıklara huzursuzluğa kesinlikle yaşamımızda yer vermeyelim. Sporun bir güzel tarafı da bütün bu kötülükleri geride bırakıp insanların kucaklaşmasını sağlamasıdır."
AKDURAK: "BÜYÜK HEYECAN YAŞIYORUZ"
Açılışta konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise, "Optimist sporu bütün dünyada yelken sporunun ilk adımı olarak bilinir. Çok sevilir ve önemsenir. Bugün burada rekor ülke katılımıyla 62 ülkeden toplamda 284 sporcumuzla birlikteyiz. Çam ormanlarının denizle buluştuğu tarih ve yelken cenneti Bodrum'da sizleri ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
IODA Başkan Yardımcısı Carmen Casco yaptığı konuşmada, "Daha önceki birlikteliğimizde 250 yelkenci ve 60 ülke katilim göstermişti. Şimdi 14 sene sonra bugün burada, Bodrum'da her ülkenin en başarılı yelkencilerini buluşması ile birlikte insanın tabiri caizse hayatında bir defa yaşayacağı bir deneyimi kucaklamaktayız. Bu deneyim sırasında hem yarışacak hem de bu süreçte dünyanın her yerinden bugün ve yarın birlikte olacağınız yeni arkadaşlar edineceksiniz" dedi.
Startı veirelen yarışlar 6 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde yapılacak kapanış seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum DHA
2022-06-30 10:05:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fon desteği için resmi başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Fon desteği için resmi başvuru yapıldı
Köyceğiz’de “Güneşle Birlikte” isimli serginin açılışı yapılacak
YEREL HABERLER Köyceğiz’de “Güneşle Birlikte” isimli serginin ...
Karne hediyesi tiyatro oyunu
YEREL HABERLER Karne hediyesi tiyatro oyunu
Ahır yangınında ticari araç küle döndü, 8 hayvan alevlerden zarar gördü
YEREL HABERLER Ahır yangınında ticari araç küle döndü, 8 hayvan ...
NATO çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti grubu komutası İspanya’dan, Türkiye’ye geçti
YEREL HABERLER NATO çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti grubu ...
NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti
YEREL HABERLER NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev ...
Marmaris yangınında görev yapan TOMA'lar uğurlandı
YEREL HABERLER Marmaris yangınında görev yapan TOMA'lar uğurlandı
Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum’da başladı Başkan Aras: “Bodrum’dan dünyaya dostluk ve barış mesajı verilecek”
YEREL HABERLER Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum’da başladı Başkan ...
Marmaris yangınında görev alan TOMA'lar uğurlandı
YEREL HABERLER Marmaris yangınında görev alan TOMA'lar uğurlandı
Yavru kedileri poşet içerisinde canlı canlı çöpe atmışlar Belediye başkanı vicdansızlığa isyan etti
YEREL HABERLER Yavru kedileri poşet içerisinde canlı canlı çöpe ...
Avukat katılmayınca duruşma ertelendi Katil zanlısı ve oğlunun yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Avukat katılmayınca duruşma ertelendi Katil zanlısı ...
Köyceğiz Belediyesi’nin güreş kursu başladı
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediyesi’nin güreş kursu başladı
Bodrum Sanat Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Bodrum Sanat Fuarı açıldı
Köyceğiz'de camiler çocuklar ile şenlendi
YEREL HABERLER Köyceğiz'de camiler çocuklar ile şenlendi
Başkan Gürün’den İtfaiye personeline teşekkür ziyareti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Marmaris’teki orman yangınında özverili çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür ziyareti yaptı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den İtfaiye personeline teşekkür ...
Başkan Oktay, Kılıçdaroğlu’na yangın raporu sundu
YEREL HABERLER Başkan Oktay, Kılıçdaroğlu’na yangın raporu sundu
Akdeniz fokları için çalışma yapan derneğin çalınan botu bulundu
YEREL HABERLER Akdeniz fokları için çalışma yapan derneğin çalınan ...
Muğlaspor'dan orta sahaya transfer
YEREL HABERLER Muğlaspor'dan orta sahaya transfer
Şehit polisin davasında sanık avukatı mazereti, duruşma erteletti
YEREL HABERLER Şehit polisin davasında sanık avukatı mazereti, ...
3’üncü İdil Biret festivali 2 Temmuz’da başlıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’ncüsü düzenlenecek olan İdil Biret Festivali 2-3-5 Temmuz 2022 tarihlerinde Bodrum Kalesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
YEREL HABERLER 3’üncü İdil Biret festivali 2 Temmuz’da ...
Kurban Bayramı Bodrum’da dolu dolu geçecek
YEREL HABERLER Kurban Bayramı Bodrum’da dolu dolu geçecek
Tatile gelenlerin yeni adresi villalar oldu
YEREL HABERLER Tatile gelenlerin yeni adresi villalar oldu
İbrahim Kutluay'dan Muğlaspor'a kupa
YEREL HABERLER İbrahim Kutluay'dan Muğlaspor'a kupa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.