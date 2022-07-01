Kabotaj Bayramı Marmaris'te kutlandı

En güzel ve anlamlı Cuma mesajları...

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda ilçe protokolü deniz şehitleri anısına denize çiçek bıraktı.



1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Marmaris’te Atatürk Meydanı’nda resmi tören düzenlendi. Atatürk Meydanı'ndaki çelenk koyma törenine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Liman Başkanı Altuğ Kurban, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, denizcilik lisesi öğrencileri, siyasi parti ve kamu kurumu temsilcileri katıldı.



Marmaris Liman Başkanı Kurban’ın Atatürk büstüne çelenk koymasının adından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Liman Başkanı Altuğ Kurban, Sahil Güvenlik botuyla körfeze açılarak deniz şehitleri anısına denize çiçek bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.